Ryanair breidt niet uit op Zaventem: "Te duur"

14/09/17 - 14u02 Bron: Belga

Personeelsdirecteur Eddie Wilson. © epa.

Brussels Airport De Ierse budgetvlieger Ryanair zal volgende zomer zes routes toevoegen vanop de luchthaven van Charleroi. Op Brussels Airport komt er voorlopig geen verdere uitbreiding. "De luchthaven was te duur", zei personeelsdirecteur Eddie Wilson vandaag op een persconferentie in Brussel.

Ryanair zette begin dit jaar een groeistop op Zaventem. Topman Michael O'Leary verbond die beslissing toen aan de geluidsproblematiek rond Brussels Airport die op dat moment volop in de schijnwerpers stond. Hij dreigde er zelfs mee in het aanbod te snoeien indien er niet snel een oplossing zou komen.



Tot een afbouw komt het niet, zo bleek nu op een persconferentie zonder O'Leary, maar met Eddie Wilson, de personeelsdirecteur van de lowcostmaatschappij. Ook groei zit er op Brussels Airport echter niet in. En dat blijkt niet zozeer te wijten aan de geluidsnormen - al blijft Ryanair vragende partij voor een oplossing -, maar het gaat in de eerste plaats om een geldkwestie. "Commerciële redenen: het was te duur", zei Wilson onomwonden.