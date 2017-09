TUI vliegt voorlopig niet meer naar Cuba: "Te veel schade in hotels"

Door: redactie

Reisorganisator TUI België brengt minstens tot en met 24 september geen vakantiegangers meer naar Cuba. "In de meeste hotels zijn belangrijke herstellingswerken noodzakelijk" na de doortocht van orkaan Irma, legt TUI uit.

De touroperator had tot en met 24 september drie vluchten naar Cuba gepland (in combinatie met een stop in Cancun, Mexico), zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. De reizigers die naar Cuba zouden trekken, krijgen een alternatief aangeboden. Het meest logische alternatief is Cancun, want dan kunnen ze hun reisdata en vliegtuigzetel behouden. Terugbetaling is ook mogelijk.



De zowat 200 reizigers die momenteel met TUI in in Cuba zijn, worden vandaag en morgen teruggevlogen vanop de luchthaven Varadero.