Caribische vakanties Belgen niet in gevaar door Irma

Door: Marc Uyttenhove

12/09/17 - 13u43

© thinkstock.

De geplande najaarsvakanties van Belgen naar de Caraïben komen niet in het gevaar ondanks de doortocht van orkaan Irma in het gebied. "Dat komt omdat de grootste aantrekkingspolen voor onze landgenoten aan het natuurgeweld ontsnapten", zegt Robrecht Willaert van vakblad Travel Magazine.

"Belgische toeristen trekken tijdens onze winter vooral naar de Dominicaanse Republiek, Jamaica en Cuba, maar op deze eilanden bleef de toeristische infrastructuur nagenoeg intact. Ondertussen is het daar alweer 'business as usual'."



Erger is het gesteld op het eiland Sint Maarten. Daar werd 50 procent van de hotels vernield. "Het zal zeker tot het eind van het jaar duren alvorens er weer toeristen kunnen ontvangen worden", vervolgt Willaert. "Voor een eiland dat zo goed als volledig afhangt van het toerisme is dat een ramp. Normaal zou TUI vanaf de herfstvakantie ook naar Sint Maarten vliegen vanaf Brussel met Belgische toeristen, maar die operatie wordt nu al zeker voor minstens zes maanden uitgesteld. Ook wie komende winter naar Florida wil, wacht toch nog beter wat af hoe de toestand daar verder evolueert alvorens zijn reis vast te leggen."



Ondertussen pakten de Nederlandse touroperators gisteren al uit met promoties op de niet getroffen eilanden Aruba, Curaçao en Bonaire. "Sint Maarten is zeer populair bij Nederlandse toeristen, maar nu dat onbereikbaar is, moeten ze op zoek naar alternatieven", aldus nog Willaert. "De ene zijn dood, is nu eenmaal de andere zijn brood."