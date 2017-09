Wereldberoemd Maho Beach op Sint Maarten van de kaart geveegd

Door: redactie

7/09/17 - 16u53 Bron: AD.nl

Het Nederlandse ministerie van Defensie verspreidde deze foto waarop de schade aangericht door orkaan Irma duidelijk te zien is. © afp.

orkaan Irma Het wereldberoemde Maho Beach op het Caribische eiland Sint Maarten is van de kaart geveegd door orkaan Irma. Het waterpeil is zo hoog dat het strand niet meer te bekennen is.