Orkaan Irma: Thomas Cook neemt maatregelen voor reizigers in Caraïben

5/09/17 - 18u47 Bron: Belga

Een speciaal interventieteam van reisorganisator Thomas Cook vertrekt morgen naar de Dominicaanse Republiek om reizigers en medewerkers ter plaatse bij te staan indien nodig. Reizigers die van Thomas Cook nog moeten vertrekken naar de Caraïben kunnen tussen vandaag en zondag 10 september kosteloos wijzigen of annuleren.

© afp. Bij resiorganisatie TUI kijken ze het nog even aan. "We volgen de situatie natuurlijk nauwgezet op", zegt Piet Demeyere, woordvoerder van TUI, "maar we gaan de beslissing over maatregelen later op de week nemen, als we een preciezer beeld hebben van de dreiging."



Thomas Cook volgt de situatie betreffende de Orkaan Irma van heel nabij. De orkaan werd vandaag geclassificeerd als een orkaan van categorie 5. Florida en Puerto Rico hebben de noodtoestand afgekondigd.



Orkaanwaarschuwingen werden uitgeschreven voor de eilanden Antigua, Barbuda, Anguila, Montserrat, Saint Kitts en Nevis, Sint Maarten, Saint Barthelemy, Saba, Saint Eustatius, Puerto Rico, de Britse Maagden Eilanden en de Amerikaanse Maagdeneilanden. Verwacht wordt dat de orkaan later deze week ook de Dominicaanse Republiek en Cuba treft, om dan dit weekend Florida aan te doen.

Schuilkelders Thomas Cook België heeft enkele honderden klanten in het Caraïbische gebied. Gezien de intensiteit van de orkaan, zendt Thomas Cook België een speciaal opgeleid interventieteam naar de Dominicaanse Republiek om de reizigers en medewerkers ter plaatse bij te staan indien nodig. Dit team genoot een intense opleiding en staat in voor zowel psychologische bijstand als repatriëring mocht dit nodig zijn.



"Onze hotels in de Caraïben zijn uitgerust met schuilkelders en onze medewerkers die reeds ter plaatse zijn, werden speciaal opgeleid voor dergelijke noodsituaties. Als extra ondersteuning zal een speciaal Belgisch interventieteam morgen vertrekken vanuit Düsseldorf", zegt Laura Van Waeyenberge, woordvoerster van Thomas Cook België.



Reizigers die deze week nog moeten vertrekken richting de Caraïben, tussen vandaag/dinsdag t.e.m. zondag 10 september, maar liever niet vertrekken, kunnen kosteloos hun reisbestemming wijzigen of annuleren.