Uitzonderlijk: meisje (4) sterft in Italië aan malaria die ze in eigen land heeft opgelopen

Voor het eerst in jaren heeft malaria in Italië een dodelijk slachtoffer geëist. Een 4-jarig meisje is het eerste inheemse geval van de ziekte die door muggen wordt overgebracht. Het Italiaanse ministerie van Gezondheid bevestigde vandaag het overlijden en liet weten dat een team van experts ter plaatse is gestuurd om het te onderzoeken.

Het meisje was opgenomen in een ziekenhuis in de noordelijke stad Trento en was niet op reis gegaan naar landen waar malaria bestaat. De oorzaak van de besmetting "blijft onzeker", aldus de gezondheidscommissie van de stad Trento. Een immunoloog van de universiteit van Brescia, Giampiero Carosi zei aan het persbureau Ansa dat een Italiaanse mug een drager van de ziekte gebeten kan hebben en de ziekte zo kan doorgegeven hebben aan het meisje. "Dat is uitzonderlijk", zegt Carosi.



De Wereldgezondheidsorganisatie WHO verklaarde Europa in 2016 malariavrij, maar de ziekte komt nog altijd voor door reizigers die uit malariagebieden terugkomen. In Italië zijn er gemiddeld 600 van zulke gevallen per jaar.



Het is zeker van 2000 geleden dat in Europa iemand stierf aan malaria, aldus de WHO.



Voor de extreemrechtse antivluchtelingenpartij Lega Nord vormde de dood van het meisje een uitgelezen kans om op te roepen tot een "hermetisch afsluiten van de grenzen, massa-uitwijzingen en wijdverspreide en diepgaande gezondheidstest op asielzoekers".