Boete van 3.300 euro voor nachtelijke plas in Middellandse Zee

1/09/17 - 12u47 Bron: Ansa

Het strand van Monterosso al Mare aan de Italiaanse Rivièra. © thinkstock.

Een nachtelijke plas in de Middellandse Zee is twee Italianen duur te staan gekomen. Het duo moet elk een boete van 3.300 euro betalen. Ze worden beschuldigd van openbare zedenschennis.

De twee vrienden, 20 en 23 jaar, kwamen in de vroege uurtjes terug van een feestje op een boot. In het plaatsje Monterosso al Mare werd de nood te hoog en besloten ze in zee te gaan plassen. Op een stuk strand dat voornamelijk door vissers wordt aangedaan, werden ze evenwel betrapt door de politie.



"Op dat uur waren alle bars gesloten. We dachten dat niemand ons had gezien en dachten dat er niks mis was met in de zee te wateren".



Wel, dus. Een politiepatrouille arresteerde de jongemannen op beschuldiging van openbare zedenschennis. Een boete van 3.300 euro is hun deel. Als die niet binnen de twee maanden betaald wordt, kan dat bedrag oplopen tot liefst 10.000 euro.