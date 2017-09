Colombiaanse lowcostmaatschappij wil enkel staanplaatsen in vliegtuig

jv

De Colombiaanse luchtvaartmaatschappij VivaColombia overweegt om alle zetels uit haar vliegtuigen te verwijderen en de passagiers te laten rechtstaan. De lowcostcarrier hoopt op die manier de prijzen van vliegtickets te drukken door nog meer reizigers op één vlucht te proppen. De bedoeling is om vliegreizen ook toegankelijk te maken voor de Colombiaanse arbeidersklasse en budgettoeristen, zo meldt The Independent.

De maatschappij kondigde deze week aan dat het 50 nieuwe Airbus 320-toestellen aan haar vloot toevoegt om te anticiperen op de groeiende markt van het toerisme. De nieuwe vliegtuigen, met een lagere exploitatiekost, zullen net meer zitplaatsen tellen. CEO en oprichter van VivaColombia, William Shaw, wil echter ook "verticale reisopties" onderzoeken. Experts "bekijken op dit moment of het mogelijk is om rechtstaand te vliegen. Wij zijn bijzonder geïnteresseerd in alles wat de vliegreizen goedkoper zou kunnen maken", aldus Shaw.



Het concept is niet nieuw en de voorbije jaren lieten heel wat andere luchtvaartmaatschappijen al eenzelfde ballonnetje op, waaronder ook de Ierse prijsvechter Ryanair. De grote vraag blijft of staanplaatsen in een vliegtuig überhaupt mogelijk zijn gezien de strenge veiligheidsvoorwaarden die luchtvaartmaatschappijen moeten respecteren.