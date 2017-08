Meer Belgen raakten deze zomer in problemen op reis

Door: redactie

De drie grote reisbijstandorganisaties blikken terug op een goed gevulde zomervakantie. Globaal steeg vooral het aantal medische interventies in het buitenland. De hittegolf en extreme warmte in een aantal Zuid-Europese landen kan dit verklaren, met meer medische dossiers voor infecties en spijsverteringsproblemen. Een overzicht.

Europ Assistance ontving tussen 29 juni en 29 augustus in totaal 61.776 oproepen, een stijging van 5,5 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Gemiddeld komt dat neer op 996 oproepen per dag. De dagpiek bedroeg 1.436 oproepen. Europ Assistance opende 2.105 medische dossiers in het buitenland (+3,5 procent). In Frankrijk (21 procent) werd het grootste aantal medische dossiers geopend, gevolgd door Spanje (12 procent), Italië (7) en de Verenigde Staten (5). Er waren 2 procent minder dossiers voor letsels, breuken en verwondingen (37 procent), maar iets meer wegens infecties (11 procent) en hart- en vaatziekten (5 procent). De technische bijstand voor voertuigen steeg licht in België (+3 procent) en daalde in het buitenland (-1,7 procent) tot 4.055 dossiers. Touring Reisbijstand ontving tijdens de zomervakantie 48.366 oproepen (-3 procent vergeleken met 2016) van Belgen met een probleem in het buitenland. Het aantal interventies op het terrein steeg van 10.146 naar 10.201. Het aantal medische interventies ging van 974 naar 1.071. Achttien dossiers hadden te maken met overleden vakantiegangers. Het aantal technische interventies daalde licht van 9.172 naar 9.130. Touring repatrieerde 1.096 mensen tegenover 1.066 vorig jaar. Het aantal gerepatrieerde voertuigen steeg van 1.341 naar 1.378.

Interventies in België

In eigen land registreerde Touring Reisbijstand 104.095 oproepen (+6 procent) en werden 59.895 interventies uitgevoerd. Die stijging is te verklaren door de hoge temperaturen tijdens een aantal dagen. In België ontving Touring 5.962 oproepen (+2 procent) van buitenlanders die hier panne kregen of een medische tussenkomst nodig hadden.



VAB behandelde deze zomer globaal 1 procent meer dossiers dan vorig jaar, met wel 13 procent meer medische dossiers waaronder meer zieken (+10 procent), en meer mensen die terug naar huis moesten keren voor een ziek of overleden familielid (+ 33 procent). Opvallend is de sterke stijging van het aantal dossiers in Spanje (+54 procent), in Turkije (+26 procent) en in de VS (+14 procent).



Het aantal technische dossiers bij VAB steeg licht (2 procent). Bandenpech (24 procent) en motorproblemen (23 procent) zijn de meest voorkomende pechgevallen. De sterkste stijgers waren Slovenië (+ 42 procent) en Kroatië (+25 procent), omdat steeds meer mensen ervoor kiezen om deze regio met de auto te bezoeken. In Zwitserland (-17 procent) en Italië (-9 procent) daalde het aantal pechgevallen het sterkste.