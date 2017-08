Google zoekt in 25 steden mee naar parkeerplaats

Bewerkt door: mvdb

Google gaat automobilisten helpen met het zoeken naar een parkeerplaats. De techgigant heeft een nieuwe versie van Google Maps uitgerold waarin twee nieuwe functies zitten.

In 25 steden waaronder Amsterdam is het vanaf nu mogelijk om direct te zien hoeveel parkeerruimte er beschikbaar is. In de routeplanner wordt dan naast de geschatte reistijd en de nog af te leggen afstand ook aangegeven waar de automobilist de meeste kans maakt op een parkeerplaats.



Naast Amsterdam is de functie beschikbaar in grote steden als Londen, Parijs, Madrid, Milaan, München, Toronto en Rio de Janeiro.



De tweede functie betreft 25 steden in de Verenigde Staten, waar Maps automatisch zoekt naar een parkeergarage in de buurt van de ingetikte bestemming.



Eerder dit jaar maakte Google het ook al mogelijk om in Maps aan te geven waar je je auto hebt geparkeerd zodat hij later eenvoudig terug is te vinden.