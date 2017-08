Spaanse zomer komt bruusk ten einde met stortregens, storm en koele temperaturen

EB

28/08/17 - 20u57 Bron: The Local

© AEMET.

Weinig opbeurende weerberichten bereiken ons vanuit Spanje. Daar komt de lange, hete zomer abrupt ten einde. De voorspellingen hebben het over rukwinden, stortregens, dalende temperaturen en zelfs hagelstormen.

De laatste week van augustus belooft weinig goeds en dat geldt voor zowat het hele Iberische schiereiland. Voor 24 van de 52 provincies wordt noodweer voorspeld.



Een lagedrukgebied brengt grote regenhoeveelheden naar zuidelijk en centraal Spanje. Er is sprake van meer dan 30 liter regen per vierkante meter per uur in Málaga. Het noodweer zou zeker tot en met woensdag aanhouden.



Er werden stormwaarschuwingen uitgevaardigd voor Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Seville, Teruel, Zaragoza, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Avila, Soria, Madrid, Valencia, Murcia en de vier provincies van Galicië.



Anderzijds wordt de grote hitte voorspeld aan de Catalaanse kust en op de Balearen.