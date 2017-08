Honderden reizigers komen bagage ophalen op de luchthaven na staking

Door: redactie

Tijdens de staking herschikten reizigers nog gauw hun bagage zodat ze enkel handbagage hoefden mee te nemen. © photo news.

Vanaf vandaag tot dinsdag kunnen aankomende reizigers die door de staking van bagageafhandelaar Swissport eerder deze week hun bagage niet mee naar huis kregen, deze zelf ophalen op de luchthaven. Al zeker meer dan 500 personen deden dat, laat Brussels Airport weten.

Sinds 8.00 uur vanmorgen en nog tot 17.00 uur kunnen reizigers van vliegtuigmaatschappij Brussels Airlines terecht in gebouw 746 op goederenluchthaven Brucargo om er te zoeken naar hun verloren bagage.



De personen die met een andere maatschappij vlogen die behandeld werd door Swissport, kunnen dit weekend terecht aan de Swissport Lost & Found desk op Brussels Airport, aan de uitgang van de bagagehal (niveau aankomst).



Passagiers die op dinsdag 22 augustus in de voormiddag geland zijn, kunnen zich daar tussen 8.00 uur en 12.00 uur 's middags melden. Passagiers die op dinsdag 22 augustus in de namiddag geland zijn, wordt gevraagd om zich tussen 12.00 uur en 17.00 uur te melden.



De ophaalactie duurt nog tot en met dinsdag. "Na dinsdag zal Swissport beginnen met het nabezorgen van de valiezen, maar dat duurt natuurlijk veel langer. Daarom werd eerst voor deze optie gekozen", stelt Nathalie Van Impe, woordvoerster van Brussels Airport. Hoeveel bagage er ondertussen opgehaald wordt, zal pas na het weekend duidelijk worden.



"Wie nog vragen heeft over de ophaling, verwijzen we graag naar de website van Brussels Airport, daar staat alles klaar en duidelijk uitgelegd", aldus Van Impe.