Spotgoedkoop naar Djerba na aanpassing reisadvies voor Tunesië

Net als Thomas Cook zal ook TUI vanaf de herfstvakantie, eind oktober, opnieuw reizen aanbieden naar het Tunesische eiland Djerba. Dat bevestigt TUI, nadat Buitenlandse Zaken gisteren had beslist het negatieve reisadvies voor Djerba op te heffen. Om de bestemming weer op de kaart te zetten, kunnen reizigers rekenen op bodemprijzen.

"TUI herneemt de vluchten en het hotelaanbod op Djerba vanaf 28 oktober 2017, eerste vertrekdag van de herfstvakantie", stelt TUI. Er zullen tijdens het winterseizoen twee vluchten per week vertrekken vanuit Brussel, op dinsdag en zaterdag.



Volgens de touroperator wordt er een financiële inspanning gedaan om Djerba, tot voor het negatieve reisadvies een populaire strandbestemming, weer in de schijnwerpers te plaatsen. Er is sprake van een week all-in vanaf 299 euro per persoon. "Dat is 70 tot 80 euro minder dan in normale omstandigheden", aldus woordvoerder Piet Demeyere van TUI Belgium. Bij Thomas Cook was er zelfs sprake van 249 euro voor vlucht en hotel.



Het negatieve reisadvies voor de regio was van kracht sinds de aanslagen in de Tunesische kustplaats Sousse in 2015.



Kortingen zijn niet ongebruikelijk om bestemmingen extra te promoten. Hetzelfde gebeurde in de lente, toen Buitenlandse Zaken het reisadvies voor de Tunesische badsteden op het vasteland had versoepeld. "Tunesië presteert sindsdien beter dan verwacht", aldus Demeyere.