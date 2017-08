Nog ruim 10.000 koffers op Brussels Airport na staking Swissport (en hoe er aan te geraken)

EB

25/08/17 - 15u27 Bron: Belga

© afp.

Veertig procent van de 17.000 bagagestukken die op de luchthaven Brussels Airport geblokkeerd zaten door de staking van dinsdag, zijn al terugbezorgd aan hun eigenaars. Dat meldt de luchthaven vandaag.

Door de werkonderbreking bij Swissport bleven 17.000 stuks bagage achter in Brussel. Ongeveer de helft daarvan was van vertrekkende passagiers, de andere helft van aankomende reizigers. Swissport zal de resterende 60 procent zo snel mogelijk bezorgen.



Voor vertrekkende bagage krijgen de betrokken passagiers de raad om te wachten op een bericht van Swissport over de levering. Aankomende reizigers hebben de mogelijkheid om hun bagage zelf op te halen als ze niet willen wachten op de levering.



De bagage van reizigers van Brussels Airlines wordt naar een externe locatie in de buurt van de luchthaven gebracht. In de loop van het weekend worden de passagiers verwittigd waar en wanneer ze hun bagage kunnen komen ophalen. Passagiers die hun bagage tegen maandagavond niet hebben opgepikt, zullen door Swissport worden gecontacteerd voor de levering.



Passagiers die met een andere maatschappij dan Brussels Airlines reisden, zullen worden gecontacteerd door Swissport van zodra hun bagage klaar is om te worden afgehaald in de terminal van de luchthaven.