Belgische wandelaar komt om in Spaanse 'Ravijn van de Hel'

EB

25/08/17 - 14u17 Bron: Belga

Archiefbeeld van de Vall de Laguar © wikirutas.es.

Een Belgische wandelaar van 56 is gisteren om het leven gekomen in de Vall de Laguar, een vallei in de regio tussen Valencia en Alicante. Dat zegt de Spaanse krant Las Provincias. De wandelaar bevond zich in het zogenoemde 'Ravijn van de Hel', een kronkelige bergengte in de Vall de Laguar.