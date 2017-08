Door: redactie

De kust heeft de prognose voor het verlengde weekend van 450.000 dagtoeristen waargemaakt. De hotels zijn voor negentig procent bezet. "We zien dat de kust een vierseizoenenbestemming is. Dat stemt ons tevreden, al misten we de zon als de kers op de taart afgelopen weekend", zegt gedeputeerde voor Toerisme Franky De Block (sp.a).