Op vakantie naar Canarische Eilanden? Let dan op voor giftige algen

9/08/17 - 16u30 Bron: The Guardian, AFP

De Canarische Eilanden krijgen momenteel af te rekenen met giftige algen die welig tieren in zee. De lokale autoriteiten waarschuwen vakantiegangers om behoedzaam te zijn.

Sinds eind juni krijgt de kuststrook op bepaalde plaatsen een opvallend groen-bruine kleur. Vooral het zonnige Tenerife heeft te kampen met de vervelende microalgen. Het gaat om een soort bacterie, type trichodesmium erythraeum, die ook wel 'zeezaagsel' wordt genoemd. Toeristen die ermee in aanraking komen, keren met hevige jeuk uit het water. Daarom heeft de lokale overheid op sommige stranden een zwemverbod ingesteld. "Het gaat om een natuurlijk fenomeen dat van tijdelijke aard is", verklaarde Jose Juan Aleman, de verantwoordelijke voor volksgezondheid op de Canarische Eilanden. Volgens Aleman kunnen de algen zich nu makkelijker verspreiden door de klimaatopwarming.

De bacterie bevat een gif dat kan leiden tot huidirritatie- en ontsteking. Daarom moeten badgasten proberen te vermijden om met de algen in contact te komen, zowel in zee als op het strand.



Jaarlijks zakken meer dan 13 miljoen toeristen naar de Canarische Eilanden af. Geen wonder dus dat de lokale overheid vakantiegangers ook wil geruststellen. "Over het algemeen is het niet noodzakelijk om stranden te sluiten", meende Aleman. Maar volgens persbureau AFP geldt er voor meerdere stranden een zwemverbod, zoals bijvoorbeeld op het populaire strand Teresitas in Santa Cruz de Tenerife.