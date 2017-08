Dit Spaanse dorp is vanaf volgende week serieus gesmurft (en dat dankzij de Belgen)

Door: FT

Júzcar. De naam van het Zuid-Spaanse dorpje zegt de meesten allicht niets, maar de foto's doen misschien wel een belletje rinkelen. De hagelwitte huisje werden voor de wereldpremière van de 3D-film 'The Smurfs' felblauw geschilderd. Tot zelfs het historische kerkje toe. Al goed vijf jaar lokt het dorp van slechts 250 inwoners jaarlijks 50.000 toeristen. Alleen liggen de erfgenamen van Peyo - pseudoniem van striptekenaar en landgenoot Pierre Culliford - dwars.

Haar belangrijkste taak: erop toezien dat de geest van haar vaders werk gerespecteerd wordt. Ze noemde het in een reportage in onze krant begin februari zelfs "de tempel bewaken". Véronique Culliford, de dochter van Smurfenvader Peyo, neemt haar rol als erfgename ernstig. Een proces aanspannen tegen iemand die het niet goed meent met het werk van haar vader of omdat er vervalsingen circuleren op het internet? Ja, het gebeurt vaak, maar die rechtszaken worden in de luwte behandeld, zei ze daarover. "Ver weg van de media, want niet interessant voor de buitenwereld."



Vandaag halen De Smurfen echter de pers in Spanje, want binnenkort zal Júzcar, een dorpje in Andalusië, zich niet langer 'hét Smurfendorp' mogen noemen. De erfgenamen van Peyo eisen immers dat de gemeente beeldrechten gaat betalen voor alle afbeeldingen die in het dorp - slechts 34 vierkante kilometer groot en een kleine 250 inwoners -, circuleren. Sinds 2011 tot nu kregen ze nooit een duit van de gemeente en haar inwoners die op de hype meesurfen.

Geen commentaar Geen beelden, poppetjes, posters, foto's of namen van Smurfen meer in de straten. In België willen ze minstens 12 procent van alle opbrengsten van verkochte artikelen en activiteiten die met de blauwe ventjes te maken hebben En dus moeten de Spanjaarden terecht beginnen te vrezen voor hun titel. Binnen goed een week, op 15 augustus, zal het dorp zich niet langer 'hét Smurfendorp' mogen noemen. Geen beelden, poppetjes, posters, foto's of namen van Smurfen meer in de straten. In België willen ze minstens 12 procent van alle opbrengsten van verkochte artikelen en activiteiten die met de blauwe ventjes te maken hebben.



Er zijn intussen al verschillende gesprekken geweest tussen het gemeentebestuur en de erfgenamen van Peyo - verenigd onder IMPS -, maar die zijn volgens de Spaanse media op niets uitgedraaid. Nochtans was er begin juni toch een overeenkomst bereikt. Tot er op 2 augustus plots een mededeling op de gemeentewebsite werd geplaatst, "een belangrijk bericht voor toeristen". Waarom het voorstel is afgekaatst, is niet geweten. Niemand wil vragen beantwoorden of de pers te woord staan.