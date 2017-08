Tijd voor een middagdutje, Frau Merkel?

Brecht Herman

3/08/17 - 16u35 Bron: Eigen berichtgeving

Na een fikse wandeling in het Ortlergebergte, Zuid-Tirol, is het tijd voor wat pauze, met een glaasje water en de krant. © photo news.

Op vakantie gaan is vermoeiend, ook als je bondskanselier bent. Voor het vijfde jaar op rij komt Angela Merkel (63) tot rust in de Italiaanse Alpen, in het gezelschap van haar man Joachim Sauer (68). Op het programma? Wandelen, wandelen, nog eens wandelen - al vijf jaar in dezelfde outfit bovendien - en nadien uitpuffen in de buurt van hun viersterrenhotel. Met een krant erbij, natuurlijk. Maar lijkt het niet beter om eerst een middagdutje te doen, Frau Merkel?