22/07/17 - 07u52 Bron: Belga

Vandaag is een rode dag op de weg voor het vakantieverkeer. Mobiliteitsorganisatie Touring verwacht voor het vertrek topdrukte tussen 8 en 15 uur. Voor de terugkeer verwacht Touring erg druk verkeer met kleinere files (oranje).

Omstreeks 7.15 uur duiken de eerste files op in de Franse Rhônevallei. In Duitsland staan er enkele files op snelwegen in Beieren richting Oostenrijk. Er is 2 uur wachttijd in Zwitserland aan de Gothardtunnel.



Elders in Europa is er druk, maar vlot verkeer.