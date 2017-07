"Prijsbrekers zullen jou in de toekomst betalen om met hen te vliegen"

KVE

19/07/17 - 19u25 Bron: The Telegraph

Skuli Mogensen, CEO van WOW air © Wow.

Vliegen met budgetmaatschappijen zou wel eens heel erg lonend kunnen worden. Mogelijk zullen ze de reizigers in de toekomst zelfs gaan betalen om aan boord te komen. Dat voorspelt Skuli Mogensen, de CEO van de IJslandse prijsbreker WOW Air. Hoe dat kan, legt hij graag uit.

Lagekostenmaatschappijen zijn booming business. Hierdoor kunnen passagiers steeds verder vliegen aan voordelige tarieven. Zo biedt WOW Air vluchten aan van het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten vanaf 169 euro indien reizigers bereid zijn om te vliegen via Reykjavik. Maar de bodem van de ticketprijzen is allerminst bereikt.



"Indien je je boeking aan ons toevertrouwt, dan zou het tarief wel eens naar nul kunnen herleid worden of we zouden je ervoor zelfs kunnen belonen", verklaart Mogensen aan de Britse krant The Telegraph.



De inkomsten die vliegtuigmaatschappijen uit extra diensten halen zoals autoverhuur en hotelboekingen, kunnen op termijn de inkomsten die voortvloeien uit de ticketverkoop overstijgen. Op die manier is het theoretisch mogelijk voor een budgetairline om mensen te betalen om met hen te vliegen en toch nog aan de vlucht te verdienen.