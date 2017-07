Jongetje met autisme krijgt crisis tijdens vlucht. Hoe onbekende vrouw daarop reageert, is ongelofelijk

KVE

Het vliegtuig was nog maar een uur in de lucht toen een jongetje met autisme het ontzettend moeilijk kreeg. Zijn ouders kregen hun zoontje niet gekalmeerd. Een onbekende vrouw stapte op hen af en bood een helpende hand aan. Ze kreeg het onmogelijke voor elkaar op een erg pakkende manier.

De vlucht met bestemming Israël zou 8 uur duren maar een jonge passagier met autisme kreeg al snel een crisis. Hij schreeuwde en stak een tirade af. De andere reizigers keken gelaten toe. Toen het jongetje na een kwartier nog altijd hevig te keer ging, besloot Rochel Groner om poolshoogte te gaan nemen.



Ze besprak de situatie even met de ouders en stak haar hand uit naar het jongetje. Hij keek omhoog en greep haar hand vast. Samen zochten ze een rustiger plekje op in het toestel. Het duo ging op de grond zitten. Rochel wiegde hem zachtjes. Ze speelde met hem uren aan een stuk. De andere passagiers keken vol bewondering toe. Het jongetje dat niet te kalmeren leek, was nu de rust zelve.



Rochel bleek de juiste vrouw op de juiste plaats te zijn.



Een helpende hand van een onbekende kan soms mirakels verrichten.