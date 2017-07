Koffiebar, crèche, spa of fitnesszaal aan boord: wordt dit het vliegtuig van de toekomst?

Door: FT

Een fitnesszaal aan boord van het vliegtuig? Airbus experimenteert met verschillende modules of kamers. © Airbus.

Rijtjes stoelen, een smal gangpad, nauwelijks beenruimte, middelmatige maaltijden, een duur vliegtuigticket, een niet erg welriekende passagier. Enkele uurtjes vliegen, het is niet onmiddellijk onze favoriete bezigheid. Airbus begrijpt de ongemakken van reizigers en komt met een ultramodern concept op de proppen: Transpose, vliegtuigcabines die omgebouwd kunnen worden tot werkruimte, fitnesszaal, spa, crèche of koffiebar.

Een modulair vliegtuig noemt Airbus het zelf. En die term dekt inderdaad de lading. De vliegtuigbouwer wil haar grote passagiersvliegtuigen naar believen kunnen samenstellen en mikt op een interieur dat dus voortdurend kan veranderen. "In een vingerknip", zegt het zelf. En dat betekent in slechts een half uurtje tijd.



Het bedrijf baseert zich daarvoor op hoe vrachttoestellen gelost worden: machinaal, module per module. In plaats van goederen, wil Airbus nu hetzelfde met verschillende compartimenten of kamers, afhankelijk van wat de klanten wensen.



Jason Chua, projectmanager bij Airbus en aan het hoofd van Transpose, verwoordt het als volgt: "Passagiers moeten in staat zijn vrij door het vliegtuig te kunnen bewegen, zoals op een cruiseschip. Daar kunnen ze ook eens naar de bar of een winkeltje of hun eigen (slaap)cabine. Het is niet langer oké dat mensen in hun stoeltje blijven zitten. Wie door een vliegtuig wandelt, kan van het restaurant - dat evengoed een restaurant op de begane grond kan zijn - naar de fitnesszaal of wellness. We willen dat reizigers zich meer thuis voelen in de lucht." (lees hieronder verder)