Vakantiefoto's op Facebook en Instagram? Let ermee op, want het kan inbrekers op ideeën brengen. De politie waarschuwt dan ook om uw reiskiekjes pas op sociale media te delen als u weer thuis bent. "Geduld hebben en wachten tot je terug bent is de veiligste oplossing voor een onbezorgde vakantie", klinkt het.