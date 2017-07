Zet u schrap voor druk weekend op de weg

EB

Zowel Touring als VAB voorspellen dat het komend weekend erg druk wordt op de weg, met files richting zuiden. Vooral vrijdag en zaterdag kleuren rood. Zondag worden er nog geen problemen verwacht.

In België begint op veel plaatsen het bouwverlof. De spits zal daardoor vrijdag vroeger op gang komen. Vooral op de ring van Brussel en in de omgeving van Antwerpen kan dat voor problemen zorgen.



Het wordt vooral druk op vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag met files in de richting van de kust, op de E411 in de richting van de Ardennen en op de E19 en de E17 richting Parijs.



In Frankrijk begint dit weekend de schoolvakantie en dat zorgt voor erg moeilijk verkeer met files op vrijdag in de omgeving van Parijs en voor druk verkeer met kleinere files in de rest van Frankrijk. De as Parijs-Bordeaux-Spanje, de as Parijs-Clermont-Ferrand-Spanje en de as Lyon-Orange-Spanje zullen uiterst filegevoelig zijn, vooral tussen 9 en 15 uur.



In Duitsland is dit nog een relatief rustig vakantieweekend. De vakantie start in geen enkele deelstaat en het zijn vooral de Belgen en Nederlanders op weg naar het zuiden die voor verkeershinder zullen zorgen op de grote noord-zuidassen.



In Oostenrijk start de vakantie in verschillende deelstaten, waaronder Tirol, Vorarlberg en Salzburgerland. VAB verwacht vooral druk verkeer op de B179 Fernpasstrasse en aan de Brenner- en de Tauerntunnel.



Ook in Zwitserland start de vakantie in verschillende deelstaten, waaronder Bern, Freiburg, Luzern en Zug. Hier zorgt de Gotthardtunnel traditioneel voor veel file in de zomermaanden. Deze file kom je opnieuw tegen aan de grensovergang met Italië bij Chiasso.



In Italië en Spanje verwacht Touring druk maar vlot verkeer.