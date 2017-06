Saint-Tropez opgeschrikt door brutale aanval op Brit (22)

MVDB

23/06/17 - 18u40 Bron: Nice-Matin

© thinkstock - rv.

Een Britse surfer is zondagochtend vroeg in de mondaine Franse badplaats Saint-Tropez aan de Azurenkust bewusteloos geslagen. De foto van het gezwollen gezicht van Jack Jones (22) is door vele Franse nieuwssites gepubliceerd. Volgens zijn familie, die een eigendom bezit in Saint-Tropez, is het een wonder dat de Welshman de brutale aanval heeft overleefd.