Eerste vrouwelijke gondelier van Venetië is een man

Christiaan Doolaard

22/06/17 - 21u25 Bron: AD.nl

Alex Hai. © ap.

De eerste vrouw die toetrad tot het 900 jaar oude mannenbolwerk van gondeliers in Venetië, is uit de kast gekomen als transgender. 'Prima gondoliera' Alexandra Hai gaat tegenwoordig door het leven als Alex Hai.

Mijn naam is Alex Hai, en ik ben transgender. Ik wil gewoon het werk doen waar ik passie voor heb en gezien worden zoals ik mezelf zie Alex(andra) Hai © ANP.

"Mijn naam is Alex Hai, en ik ben transgender", zo begint Hai zijn statement op Facebook. De 50-jarige Hai wordt gezien als de prima gondoliera (de eerste vrouwelijke gondelier) die binnendrong in een mannenbolwerk. 900 jaar lang werden de vaartuigen door de kanalen van Venetië enkel bestuurd door mannen. Hai doorbrak die eeuwenoude traditie toen hij in 1996, toen nog als vrouw, aan de opleiding tot gondelier begon.



Aan de haard voor familie zorgen

Toch wist de geboren Duitse nooit te slagen voor haar studie. Volgens Hai werd hij als vrouw veel te streng beoordeeld en was het onmogelijk om een licentie te halen. De toenmalige president van de gondeliersorganisatie zei zelfs dat Hai 'thuis moest blijven om voor een familie te zorgen'. Hai besloot daarom een particulier gondelbedrijfje te beginnen in 2005, als enige in Venetië.



Daarop voerde de stad een wet in die het verboden maakte voor gondeliers zonder officiële bevoegdheid om hun beroep uit te oefenen. De stad sleepte Hai zelfs voor de rechter. Er ontstond veel commotie rondom die wet en de rechtszaak, het werd gezien als een gerichte 'seksistische' actie tegen Hai.



In 2007 werd die wet daarom nietig verklaard door de rechtbank en mocht Hai tot zijn vreugde weer naar hartenlust mensen vervoeren over de Venetiaanse kanalen.



In zijn statement zegt Hai dat hij heeft bewezen dat vrouwen goed gondel kunnen varen. "Maar ik ben zelf geen vrouw. Het feministische vraagstuk gaat me niet persoonlijk aan. Ik wil gewoon het werk doen waar ik passie voor heb en gezien worden zoals ik mezelf zie".