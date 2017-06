"Hondenvlees-saté verkocht aan toeristen op Bali"

Door: redactie

Zonder dat ze het weten eten duizenden toeristen op het Indonesische eiland Bali saté gemaakt van hondenvlees. De straatverkopers verhandelen de gegrilde snack als kippen- of varkensvlees, terwijl het vlees afkomstig is van honden die onder erbarmelijke omstandigheden in de voedselindustrie terechtkomen.

Dat blijkt uit een undercoveronderzoek van de Australische dierenwelzijnsorganisatie Animals Australia (AA). Hun bevindingen worden onder meer openbaar gemaakt op de Australische omroep ABC. Na vier maanden onderzoek bleken honden op gewelddadige wijze te worden gevangen, vergiftigd en geslacht. Dat gebeurt niet ver van de tropische stranden waar ze vervolgens bij de Balinese straatverkopers als saté op het menu verschijnen.



Het eten van hondenvlees is in Indonesië niet verboden. Het met bruut geweld doden en vergiftigen van de dieren is dat wel, meldt AA-directeur Lyn White. "Hondenvlees komt zo langzaam de toeristische voedselketen binnen. Deze hondenvleeshandel is strijdig met afspraken over dierenwelzijn en voedselveiligheid."



Het is niet vreemd dat het onderzoek gedaan is door een Australische dierenwelzijnsorganisatie; jaarlijks brengen miljoenen Australiërs op Bali hun vakantie door.