Langere wachttijden op luchthaven Charleroi door stiptheidsactie bij douaniers

19/06/17 - 11u19 Bron: Belga

Reizigers op de luchthaven van Charleroi moeten vanochtend langer aanschuiven aan de controles door een stiptheidsactie van het douanepersoneel. Dat melden de vakbonden bij de federale overheidsdienst Financiën in een persbericht. Het algemeen vakbondsfront eist al enige tijd meer personeel en betere werkomstandigheden bij Financiën.

De douaniers in Charleroi zouden zich vooral focussen op de controle van wagens die de parkings oprijden. Die controles worden volgens de bonden "vermenigvuldigd", wat voor de reizigers tot langere wachttijden kan leiden. De stiptheidsactie begon maandag om 10 uur.



De vakbonden bij de FOD Financiën zijn al weken ontevreden. Volgens hen is er te weinig personeel en beïnvloedt dat de dienstverlening. Eind mei voerden ze al eens actie aan de vestiging in het Brusselse North Galaxy-gebouw, en begin juni hielden de douaniers op Brussels Airport een stiptheidsactie, met heel wat hinder voor de reizigers.



Sinds die acties werden gesprekken opgestart met de overheid. Die verlopen volgens de bonden weliswaar constructief, maar er is "geen concreet antwoord" op de vraag naar bijkomend personeel.