Verdachte geschriften gevonden op toilet luchthaven van Zaventem: politie voert sweeping uit

Door: Freya De Coster

18/06/17 - 21u37 Bron: Eigen berichtgeving

© belga.

De inkomsthal van Zaventem is momenteel afgesloten omdat er verontrustende geschriften in de toiletten werden gevonden. "Om 19.45 merkte iemand vreemde teksten die op de muren van de herentoiletten waren geschreven", zegt Sara Frederickx van de federale politie.



"Over de aard kunnen we niet veel kwijt, het was erg verontrustend en dus voldoende reden om het serieus te nemen." De politie en de militaire diensten werden opgeroepen om de hele omgeving te sweepen.



"De politie stelde een perimeter in, maar niemand op de luchthaven moest geëvacueerd worden en ook de vliegtuigen worden niet aan de grond gehouden. Tot nu toe werd geen verdacht pakket gevonden", aldus Frederickx.