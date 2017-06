Traditionele kano terug in Hawaï na reis van drie jaar om de wereld - zónder GPS

kv

18/06/17 - 04u34 Bron: PBS, NBC, BBC

© reuters.

De Hokule'a, een traditionele Polynesische kano is weer thuis: na een reis van drie jaar om de wereld, meerde de kano zaterdag weer aan in Honolulu, Hawaï. Het is de eerste keer dat een dergelijk vaartuig erin slaagt de hele wereld rond te zeilen. De bemanning had geen moderne instrumenten aan boord.

Na een reis van 74.000 kilometer, waarbij de Hokule'a 23 landen bezocht en in meer dan 150 havens aanmeerde, vaarde de kano zaterdag de haven van Honolulu binnen. "Het is het grootste culturele evenement van ons leven," vertelt Miki Tomita, directeur van het onderwijscentrum van de Polynesian Voyaging Society aan de Amerikaanse zender PBS.



Duizenden toeschouwers verzamelden zich op Magic Island, een schiereiland in Honolulu, voor de viering van de terugkeer van de Hokule'a. De bemanningsleden werden hartelijk verwelkomd met knuffels en bloemenkransen. Eens op het strand vormden ze samen met andere aanwezigen een grote cirkel voor Hawaïaanse gebeden en gezangen. Lees ook Vakantiegeld gekregen? 7 tips om er slim mee op reis te gaan

Navigeren op de sterren De kano werd gebouwd in de jaren 1970 ter ere van de eerste Polynesiërs die ooit naar Hawaii zeilden. Net als de traditionele kano's, heeft de Hokule'a geen moderne instrumenten aan boord - dat betekent géén GPS en géén kompas. De bemanning navigeert op dezelfde manier als hun Polynesische voorouders dat al 3000 jaar geleden deden: aan de hand van de sterren, de wind en de oceaanstromen. De kano heeft uiteraard geen motor, maar wordt aangedreven door de wind en de golven. De Hokule'a had permanent een bemanning van 12 à 13 personen aan boord. Op de verschillende stops wisselden oude en nieuwe bemanningsleden elkaar af. In totaal namen 245 mensen deel aan de reis.

Malama Honua De reis kreeg de naam 'Malama Honua', wat "de zorg voor ons Eiland Aarde" betekent. Het initiatief moest het belang van de bescherming van onze oceanen, de natuur en inheemse culturen onder de aandacht brengen.



"Hokule'a heeft de Hawaïaanse cultuur, taal en identiteit weer aangewakkerd en het reizen en de navigatietradities in de Stille Oceaan weer nieuw leven ingeblazen," zeggen de organisatoren van de reis op hun website.