Dit zijn de goedkoopste en duurste stranden ter wereld

Door: redactie

16/06/17 - 21u58 Bron: Travelbird

© Thinkstock.

Zon, zee, strand: voor velen van ons hét ideale plaatje van de jaarlijkse zomervakantie. Maar het moet ook weer niet te veel kosten. Waar ter wereld kun je dan het beste terecht?

Reiswebsite Travelbird stelt elk jaar de Strand Prijsindex op. Hierop staan ruim 300 van de meest bezochte stranden in 70 verschillende landen gerangschikt op basis van de gemiddelde prijs van een dagje op het strand. Daarvoor wordt een optelsom gemaakt van de kosten voor zonnebrandcrème, water, bier, een ijsje en een lunch. Onderaan de lijst prijkt het strand Cua Dai Beach in Hoi An, Vietnam. Daar ben je voor een dagje strand slechts 12,43 euro kwijt: dankzij de lage prijzen van zonnecrème (1,84 euro), een flesje water (47 eurocent), een glas bier (1,92 euro), een ijsje (83 eurocent) en een lunch (7,37 euro) ben je hier niet direct door je al vakantiegeld heen. Dat is aanzienlijk meer dan het duurste strand in het onderzoek: op het Bystranda i Kristansand, in Noorwegen, ben je met 60,95 euro aanzienlijk duurder uit. Zonnecrème (20,36 euro), water (2,50), bier (8,00), een ijsje (4,27) en een lunch (25,82) kosten aanzienlijk meer.

Goedkoopste pintjes

In de top 10 vinden we liefst zes strandlocaties in Noorwegen en Zweden. Deels kan dit verklaard worden door de hoge prijs voor alcoholische drankjes, waardoor het bedrag voor een gemiddelde stranddag al snel oploopt op tot 55 of zelfs 60 euro. Ook duur (plaats 4 en 5) zijn twee tropische stranden in Frans-Polynesië.



Goedkoop bier drinken? Ga dan naar strand Soma Bay in de Egyptische badplaats Hurghada en bestel voor slechts 59 eurocent een glas bier. Ga vooral niet naar het Huk-strand, nabij de Noorse hoofdstad Oslo: daar kost bier 8,33 euro per glas.



Dichter bij huis zijn de Belgische stranden goedkoper dan die van onze noorderburen. In Oostende ben je 25,65 euro kwijt, in Noordwijk kost het 31,80 euro. Interessanter is een dagje aan een Duits strand: het duurste kost 20,15 euro.