Hier tank je het goedkoopst in het buitenland

16/06/17 - 14u33 Bron: Touring

Omdat we tijdens de autovakantie flink wat brandstof verbruiken heeft mobiliteitsorganisatie Touring bekeken in welke landen we goedkoper af zijn dan in andere. "Voor een vakantie tanken Belgen gemiddeld 5 tot 6 keer: twee keer voor de heenreis, één tot twee keer op de vakantiebestemming en tweemaal voor de terugreis. In het vakantiebudget wegen de brandstofprijzen dan ook goed door. De prijzen in de Europese vakantielanden verschillen fors. Touring heeft de brandstofprijzen in België vergeleken met deze van de andere Europese landen. Luxemburg blijft een ommetje waard, terwijl je best vermijdt te tanken in Italië of Nederland.

In Nederland betaal je de hoogste benzineprijzen: voor benzine 95 en 98 tank je gemiddeld 19% per liter meer dan in België. Italië komt op de tweede plaats met gemiddeld 12% meer, gevolgd door Noorwegen met 11 en 7,5% meer.



Goedkoopst

Voor de goedkoopste benzineprijzen moet je in Polen, Bulgarije, Macedonië, Bosnië en Andorra zijn. Daar betaal je gemiddeld tussen de 23% en 25% minder.



Voor diesel betaal je het meest in het Zweden en Zwitserland met 10% meer dan in ons land, gevolgd door Noorwegen (+9%), Italië (+8,6%) en het Verenigd Koninkrijk (+5,5%). De voordeligste dieselprijzen vind je in Macedonië, Andorra en Litouwen (-30 tot zelfs -36%).



In Frankrijk, zowel vakantiebestemming als doorreisland voor de Belgen, zijn de benzineprijzen gemiddeld 0,7% goedkoper en diesel 5% goedkoper. Vorig jaar waren de prijzen een pak hoger dan in ons land.



Klassieker Luxemburg

Luxemburg blijft voordelig voor een tankbeurt-stop: Benzine is er gemiddeld 16% goedkoper, en diesel 24%. De files aan de benzinestations moet je er bijnemen. Tijdens het hoogseizoen riskeer je daarvoor al gauw drie kwartier aanschuiven.