Zwitsers dorpje verbiedt fotografie

13/06/17 - 18u06 Bron: The Local, Refinery29, Euronews

© thinkstock.

Bezoekers van Bergün, een Zwitsers dorpje in het kanton Graubünden, mogen niet langer foto's nemen van de omgeving. Wie dat toch doet, krijgt een symbolische boete van vijf Zwitserse frank opgelegd.

Gemengde reacties

Niet iedereen kan het initiatief van Bergün appreciëren: "Als dit waar is, dan is het (a) de slechtste grap die ik ooit gehoord heb en (b) een reden voor mij om Bergün nooit te bezoeken," schreef iemand op de Facebookpagina van Bergün. Anderen vergelijken het dorpje met Noord-Korea en iemand zegt dat het dorp "beschaamd" zou moeten zijn voor zijn "walgelijk" gedrag. "Ik denk er niet aan om dit dorp opnieuw te bezoeken".



Maar velen vinden het vooral grappig en zien het initiatief als een grapje of een marketingstunt. En daar blijkt het precies om te gaan. Op Facebook schreef de toeristische dienst dat ze zich ervan "bewust waren dat de nieuwe wet niet bij iedereen in goede aarde zou vallen," maar dat het voor een "gewaagde strategie" had gekozen om het dorpje in de kijker te zetten. En dat blijkt een goeie zet: het nieuws over het Bergünse fotografieverbod ging in een mum van tijd de wereld rond.



De wet werd effectief ingevoerd, maar de achterliggende bedoeling was dat Bergün wereldwijd over de tongen zou gaan. De kans dat iemand een echte boete zal krijgen voor het maken van een foto is onwaarschijnlijk, zegt Marc-Andrea Barandun, directeur van de toeristische dienst.



Het verbod schrikt duidelijk weinige bezoekers af. Op sociale media circuleren talloze recente foto's van Bergün. Bezoekers poseren zelfs bij het fotografieverbod.