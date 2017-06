Hij rampetampte met een bevallige blondine op een vlucht van Ryanair. Intussen zat zijn zwangere verloofde thuis te wachten

Koen Van De Sype

video Geschokte passagiers van Ryanair konden hun ogen vrijdag niet geloven toen ze een koppel publiekelijk van bil zagen gaan op een vlucht van Manchester naar Ibiza. Een passagier filmde het hele gebeuren en deelde de beelden op sociale media, waar ze in geen tijd viraal gingen. Intussen is duidelijk wie de man in het filmpje was: een kerel op vrijgezellenweekend. En thuis zat er een zwangere verloofde op hem te wachten.

Het filmpje werd gemaakt door Kieran Williams (21) uit het Britse Preston. Hij kon het nauwelijks geloven toen de blonde vrouw de man plots besteeg, een uur na het opstijgen. "Ik had hen erover horen praten, maar ik dacht dat ze een grapje maakten", vertelt hij. "De man riep nog of iemand toevallig een condoom bij had. Iedereen lachte, maar tien minuten later begonnen ze er effectief aan." (lees hieronder verder) Lees ook Waarom het zo moeilijk is om een geheim te bewaren

"Ze leken heel erg dronken", gaat hij verder. "Ze trokken flink wat aandacht. De vrouw deed haar broek uit en de man die van hem. En daarna begonnen ze van jetje te geven. Ik haalde meteen mijn telefoon boven, ik kon niet anders. Zoiets had ik nog nooit gezien. De vrouw die naast hen zat, vroeg de crew om een andere plaats. Maar zelf deden de stewards niets om de twee tegen te houden."



Vrijgezellenweekend

De sociale media deden hun werk en intussen is bekend wie de man op het filmpje is: Shaun Edmondson (31), een souschef uit Windermere. De man was op vrijgezellenweekend en volgens een vriend kende hij de blondine niet voor hij het vliegtuig opstapte. "Shaun kan de vrouwen niet weerstaan. Het leek hem niet echt te storen dat er thuis een zwangere verloofde op hem zat te wachten."



Zes maanden zwanger

Dat was Jenna Ross (25), een Canadese die al zes jaar met hem samen is. Ze is zes maanden zwanger van hun kind. De vrouw zou het filmpje intussen ook gezien hebben, maar hoe ze erop heeft gereageerd, is niet bekend.