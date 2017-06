Stormloop op sleurhutten in Nederland

Bewerkt door: mvdb

7/06/17 - 18u22 Bron: ANP

Nederlandse toeristen schuiven aan bij een Frans péage-station. © photo_news.

Na een jarenlange daling boomt opnieuw de verkoop van campers en caravans bij onze noorderburen. Branchevereniging BOVAG sprak vandaag van verkooprecords voor de maand mei in Nederland. Ook elders in Europa vonden 'sleurhutten' (caravans, red.) en kampeerwagens gretig aftrek.

© epa.

Het aantal nieuwe campers dat in Nederland werd verkocht nam vorige maand met 59 procent toe ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder tot 315 stuks. De verkoop van nieuwe caravans steeg met een kleine 26 procent tot bijna 1100.



Van januari tot en met mei werden dit jaar in totaal 3651 nieuwe caravans op kenteken gezet, 2 procent meer dan in de eerste vijf maanden van 2016. De camperverkoop steeg in die periode met bijna 16 procent tot 1027. De verkoop van gebruikte caravans steeg in de eerste vijf maanden van het jaar met 2,5 procent. Bij gebruikte campers was dit 7,5 procent.



Mooie weer

Volgens de BOVAG is het gestegen consumentenvertrouwen de belangrijkste reden voor de verkoopplus van de kampeeruitrustingen. Wellicht trok ook het mooie weer mensen over de streep.



De groei van zowel nieuw als tweedehands is overigens niet een puur Nederlandse aangelegenheid. Uit de Europese verkoopcijfers blijkt een groei van 5,2 procent in de periode januari tot en met mei voor caravans en campers samen.