TGV wordt inOui

29/05/17 - 20u32 Bron: Belga

De naam 'TGV' gaat op de schop voor de hogesnelheidstreinen in Frankrijk. Spoorwegmaatschappij SNCF zal 'TGV' geleidelijk vervangen door 'inOui', zo bevestigde het spoorbedrijf vandaag. Tegen 2020 moet de herbenaming rond zijn.

De eerste verbinding die het zonder het bekende 'TGV' zal moeten doen, is de lijn Parijs-Bordeaux, en dat vanaf 2 juli. Later dit jaar volgen al zeker de lijnen Parijs-Lyon en Parijs-Rijsel. De nieuwe naam zal over een periode van 30 maanden geleidelijk ingevoerd worden. In 2017 zal volgens de SNCF reeds een derde van de klanten van het vernieuwde aanbod gebruik maken.



Ouigo

InOui zal inzetten op wifi in de treinstellen, bediening aan boord en vernieuwde treinstellen. De TGV nieuwe stijl zal bestaan naast Ouigo, het lowcost-aanbod voor hogesnelheidstreinen waarmee de Franse spoorwegen in 2013 van start gingen. Ouigo moet tegen 2020 goed zijn voor een kwart van de hst-markt, tegenover 5 procent nu.



De plannen werden vandaag voorgesteld in het Parijse station Montparnasse, maar raakten reeds afgelopen weekend bekend.



Op Twitter wordt de naamsverandering lauw onthaald. Velen vinden het vreemd dat het sterke merk TGV ten grave wordt gedragen.