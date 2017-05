Caravan op de oprit? "Doe het niet, dat lokt inbrekers"

Door: ADN

29/05/17 - 14u15

De Nederlandse politie roept op om caravans niet of toch zeker niet te lang op je oprit te zetten vlak voor je deugddoende vakantie. En die waarschuwing geldt uiteraard ook in ons land. Want inbrekers zien die caravan of mobilhome op je oprit maar al te graag staan. Het is een perfecte tip voor criminelen dat je op verlof gaat.