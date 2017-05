Eurostar Londen-Amsterdam zal niet stoppen in Antwerpen

KVE

De Eurostar-hogesnelheidstreinen zullen op de route Amsterdam-Brussel-Londen, die normaal eind dit jaar ingehuldigd zal worden, geen halt houden in Antwerpen. Dat is vandaag gezegd bij de eerste rit van de nieuwe e320-trein van Eurostar op de route Londen-Brussel.

"We geven prioriteit aan de nieuwe bestemmingen Amsterdam en Rotterdam", stelde Eurostar-topman Nicolas Petrovic in het station Brussel-Zuid. "Dat betekent dat we in een eerste fase niet stoppen in Antwerpen." De treinen zullen overigens ook de luchthaven Schiphol in Nederland niet aandoen en zullen onderweg niet stoppen in de Franse stad Rijsel. Op die manier liggen Amsterdam en Londen op minder dan 4 uur van elkaar.



Petrovic hoopt de nieuwe route voor Kerstmis te kunnen inhuldigen. Tegen Pasen 2018 moet de verbinding volledig operationeel zijn, met elke dag twee treinen in elke richting. Hoeveel extra passagiers Eurostar hoopt te lokken, werd niet gezegd. "Maar we zijn ambitieus", aldus Petrovic.



Vandaag werd de reis Londen-Brussel voor het eerst afgelegd met een e320-trein. Die trein, die een vijfde meer capaciteit heeft dan de oudere Eurostars in de vloot, wordt vanaf zondag officieel ingezet tussen de Britse en de Belgische hoofdstad. De e320 rijdt al sinds november 2015 op de route Parijs-Londen.



Eurostar toonde ook zijn vernieuwde terminal in Brussel-Zuid, die al enkele weken in gebruik is. De terminal heeft een ruimere vertrekhal en een naar eigen zeggen effici├źntere incheckruimte. Tegen de zomer zullen er ook paspoortpoortjes met gezichtsherkenning komen.