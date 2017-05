Motorpech: 180 reizigers overnachten in Zaventem in plaats van in Tunesië

Door: KSN

21/05/17 - 20u56 Bron: Eigen berichtgeving

© belga.

Zo'n 180 toeristen die zaterdag richting Tunesië hadden moeten vliegen, zijn pas gisteravond omstreeks 19 uur vanop Zaventem kunnen vertrekken. Vlak voor opstijgen zaterdagavond bleek het vliegtuig van Air Baltic (dat door Neckermann en Thomas Cook gecharterd wordt red.) een defecte motor te hebben.

"Diezelfde avond kon geen vervangvliegtuig meer gevonden worden", aldus Thomas Cook Belgium. Daarom bracht de touroperator de gestrande Tunesiëgangers onder in het nabijgelegen Sheratonhotel. Daar kregen ze zondagochtend te horen dat ze uiteindelijk 24 uur later dan gepland zouden kunnen vertrekken.



"Met een ander vliegtuig want een defecte motor vervangen kost een tweetal dagen", klinkt het. 'We zijn wel een volle dag vakantie kwijt", reageert Marianne Vandecraen uit Lommel, die samen met haar echtgenoot Peter en zoon Fabrice omstreeks 13.30 uur uitcheckte in het Sheratonhotel in de hoop deze keer wel te kunnen vertrekken. Volgens het gezin kregen ze van Thomas Cook Belgium de raad per e-mail een compensatie te vragen voor de verloren vakantiedag.