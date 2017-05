Toeristen zien hoe oversteek gnoes ontaardt in schranspartij voor krokodillen

sam

12/05/17 - 10u49 Bron: Barcroft

video Toeristen die aan de Masai Mararivier in Kenia de oversteek van gnoes in het oog hielden, waren getuige van een uniek maar gruwelijk tafereel.

Een groep krokodillen kon heel wat gnoes onderscheppen, waardoor de oversteek ontaardde in een bloedbad.



De beelden werden gefilmd door Shaurya Reshamwala, die reisbedrijf Call of the Wild uitbaat in het Indiase Mumbai.