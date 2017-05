Gif van beet reuzenkwal op Tenerife nog steeds niet weg uit lichaam van Tessa

Gerard Berendsen

Drie weken nadat haar zonvakantie op het strand van Tenerife abrupt eindigde na een even pijnlijke als levensgevaarlijke aanvaring met een zogenoemde 'reuzenkwal', kampt Tessa Beumer (24) uit het Nederlandse Dalfsen nog steeds met de naweeën. Ook de felrode striemen op haar arm en hand die ontstonden nadat ze in de meterslange tentakels van het drijvende 'zeebeest' was beland en waardoor het levensbedreigende kwallengif in haar bloed terecht kwam, zijn nog lang niet verdwenen.

De boosdoener: een Portugees oorlogsschip.

"Langzaam maar zeker worden de wonden wel wat kleiner en verkleuren ze van fel rood naar meer roze, maar nog steeds kan niemand me vertellen of ze op den duur ook helemaal verdwijnen. Ik moet er dus rekening mee houden dat de kwal en het gif blijvende littekens veroorzaken", zo maakte Tessa de voorlopige balans op van het bizarre avontuur in het warme zeewater van het Canarische eiland.



Terugkijkend beseft de 24-jarige vrouw steeds maar weer hoeveel 'geluk' ze heeft gehad. "Ik weet nu wat er in het slechtste geval met me had kunnen gebeuren. Dus ben ik al blij dat ik het kan navertellen. Naast het zichtbare letsel op m'n arm viel ik me verder ook nog lang niet de oude". Aan het werk gaan of sporten lukt Tessa nog niet. "Zomaar pijnsteken, hoofdpijn, sneller moe, dan weer misselijk, hartkloppingen zelfs of ineens trillende spieren".



Volgens de medici heeft het gif van het Portugese Oorlogsschip, zoals het beest wordt genoemd, voor een flinke aanslag op haar zenuwstelstel gezorgd. "Een kurkdroge mond ook, maar dat schijnt dan weer te komen omdat het gif voor een hoog gehalte kalium in je bloed zorgt. Bloedtesten en een hartfilmpje lieten gelukkig niets verontrustends zien. Daar moet ik natuurlijk op vertrouwen, maar geruststellend is het allemaal niet. Helemaal niet als je zelf voelt dat het niet snel opknapt. Dat maakt je toch weer onzeker en knaagt aan m'n geloof in een goede afloop".