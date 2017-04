"Kwart Belgen gaat minstens drie keer per jaar op vakantie"

EB

28/04/17 - 17u08 Bron: Belga

'Oef' aan het strand van Magaluf. © getty.

Ongeveer een kwart van de ondervraagden van de TUI Vakantiemeter, een peiling bij duizend Belgen naar hun vakantieverwachtingen en -gewoontes, gaat drie keer of meer op vakantie. Een derde gaat een keer per jaar op vakantie, een bijna even grote groep twee keer. Dat deelt reisorganisatie TUI mee.