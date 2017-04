Vlucht vertraagd of afgelast? In EU hoef je bijna nooit op compensatie te hopen

Bewerkt door: FT

27/04/17 - 12u23 Bron: ANP

Passagiers wachten op hun vlucht in de vertrekhal van Brussels Airport. © belga.

Passagiers die hun vlucht vertraagd of uitgesteld zien, krijgen daar in de Europese Unie nauwelijks een compensatie voor. Slechts in 25 procent van de gevallen waarin de reiziger recht heeft op een tegemoetkoming, werd die het afgelopen jaar ook daadwerkelijk toegekend.

Gratis eten en drinken werd aan minder dan de helft (46 procent) van de getroffen passagiers verstrekt in gevallen waar ze daar recht op hadden. Dat blijkt uit onderzoek in zes EU-landen - waaronder ons land - dat vandaag in Brussel werd gepresenteerd.



Monique Goyens van de Europese consumentenkoepel BEUC: "De cijfers zijn verontrustend. Luchtvaartmaatschappijen negeren de EU-regels regelmatig en de autoriteiten doen er niets aan. Consumenten hebben recht op bescherming, en niet alleen de klagers."



De EU-wet heeft betrekking op alle vluchten binnen de EU en uit de EU vertrekkende vluchten, en in de EU aankomende vluchten van een maatschappij uit de Unie. Vertraagde of afgelaste vluchten worden niet per definitie gecompenseerd. Er kunnen bijvoorbeeld bijzondere omstandigheden zijn.



Het onderzoek werd ook gehouden in Denemarken, Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje.