Emirates vliegt minder naar VS na maatregelen Trump

19/04/17

Emirates snoeit in zijn aanbod vluchten naar de Verenigde Staten. De luchtvaartmaatschappij uit Dubai spreekt van een gedaalde vraag door de nieuwe veiligheidsmaatregelen die de Amerikaanse president Donald Trump invoerde. Die zijn voornamelijk gericht tegen reizigers uit moslimlanden.

Emirates verwijst naar de strengere regels voor een visum, de opgedreven veiligheidscontroles en het feit dat op sommige vluchten geen grote elektronische toestellen meer mee mogen in de handbagage. Dat laatste geldt voor rechtstreekse vluchten vanuit luchthavens in acht landen in het Midden-Oosten.



Net als concurrenten Etihad en Qatar Airways had Emirates in de voorbije weken al geklaagd over de economische impact die de Amerikaanse maatregelen hebben op hun activiteiten. Concreet zal Emirates vanaf 1 mei snoeien in het aanbod naar vijf van de twaalf Amerikaanse bestemmingen.