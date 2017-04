Stomdronken leerlingen naar huis gestuurd op Griekenlandreis

Rutger Lievens en Frank Eeckhout

13/04/17 - 05u00

Het elitaire Sint-Jozefscollege in Aalst. © Google Streetview.

Vier zesdejaars van het Sint-Jozefscollege in Aalst hebben zich op hun Griekenlandreis zo zwaar misdragen dat ze op het vliegtuig naar huis zijn gezet.

Voor vier zesdejaars van een prestigieuze school in Aalst is een Griekenland-reis van twee weken al geëindigd na de derde avond. "Ze hadden te veel gedronken en maakten een wc en raam kapot. Bovendien begonnen ze een autistische medeleerling te pesten - ze plasten zelfs op hem en op z'n bed."



Imago

Dat zegt een ouder van een leerling die wél nog in Griekenland zit. De gebeurtenissen vloeken serieus met het imago van het Sint-Jozefscollege - met bekende oud-leerlingen als Adolf Daens en Jean-Luc Dehaene. De school zit dan ook erg verveeld met de zaak, maar weigert commentaar. "Ik kan alleen bevestigen dat vier leerlingen naar huis gestuurd zijn. Over details ga ik niet uitweiden, het spreek voor zich dat we dit in alle discretie wensen op te lossen, in samenspraak met de leerlingen", zegt directeur Arie De Rijck. Wel staat vast dat de jongeren niét van school gestuurd zullen worden. Dat is ook moeilijk, omdat ze zich misdroegen tijdens een niet-verplichte reis buiten de lesuren.



Ontgoocheld

De moeder van één van de 17-jarigen is erg ontgoocheld in haar zoon. "Toen ik hoorde wat er gebeurd was, heb ik tegen de leerkracht gezegd dat hij hem ernstig mocht straffen. Iedereen is jong geweest en maakt fouten, maar dit kwam toch hard aan. Zodra hij weer thuis was, besefte mijn zoon dat hij te ver gegaan was. Hij schaamt zich en heeft spijt. Ik heb hem zelfs moeten overtuigen om straks nog terug naar school te gaan."



Over de pesterijen aan het adres van de autistische jongen had haar zoon haar nog niets verteld.