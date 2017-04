Efteling pakt uit met duurste attractie ooit: "Zelfs na tien ritjes heb je nog niet alles gezien"

Steven Swinnen

12/04/17 - 18u36 Bron: Eigen berichtgeving

© Kos.

video De Efteling licht een tipje van de sluier op over 'Symbolica', de duurste attractie ooit in het Nederlandse pretpark die deze zomer klaar moet zijn. Geen adembenemende loopings of futuristische capriolen: in het 'paleis der fantasie' zullen de monden door verbeelding openvallen. Duizend-en-één magische objecten in ruil voor 35 miljoen euro. "Zelfs na tien ritjes heb je in deze attractie nog niet alles gezien."

"Let op voor de pas geverfde muren, stap niet op de zwarte tegels die nog uitharden en doe alstublieft beschermhoesjes over je schoenen, want we willen geen strepen op onze peperdure paleisvloeren." Zelfs voor een snel persbezoek worden de werkzaamheden in de Efteling niet stilgelegd. Vierhonderd man werkt momenteel tegen de klok om bij het begin van de zomer de deuren van 'Symbolica' open te zwaaien.



Het kasteel in aanbouw staat pal in het midden van het sprookjespark en is met een prijskaartje van 35 miljoen euro de duurste investering ooit. Geen snelle loopings, geen futuristische attractie met veiligheidsgordels: met het 'Paleis der Fantasie' keert het Nederlandse pretpark terug naar z'n roots. Verbeelding scheppen met allerhande magische objecten, trompe l'oeuils en licht- en geluidseffecten.



Grootste oog voor detail

Alles met het grootste oog voor detail: kunstenaar Anton Pieck, die jarenlang z'n romantische stempel drukte op de Efteling, zou het wellicht niet beter gedaan hebben. In de winter van 2015 zijn ze gestart met wat het veelbelovende verjaardagsgeschenk -het park wordt dit jaar 65- moet worden. Een kasteel waar Pardoes de grote ster is. De tovernar is al jarenlang de mascotte van het park en de figuur waar de merchandising rond draait, maar had geen eigen plekje. Tot nu. In Symbolica zal hij bezoekers meenemen in een fantasiewereld.



"Het is een zogeheten Dark ride", zegt Olaf Vugts, directeur imagineering. Met voertuigen -de Fantasievaarders- die alle kanten op bewegen. De bakjes gaan voor- en achterwaarts, draaien volledig om hun as, halen elkaar in en versnellen in bepaalde scènes. Zes inzittenden zien door het trackless systeem niet waar ze naartoe gaan en door verschillende trajecten is elk ritje uniek en onvoorspelbaar.



Majestueuze ontvangsthal

Het verhaal gaat als volgt: bezoekers komen binnen in een typisch sprookjeskasteel met een majestueuze ontvangsthal, een vloer als een dambord, bronzen kroonluchters en een marmeren trap. Hoflakei Punctuel nodigt uit tot een plechtige audiëntie bij koning Pardulfus, maar die verloopt door hofnar Pardoes allesbehalve zoals gepland.



De fantasievaarders leiden bezoekers in zeven minuten -1.400 per uur- rond in het kasteel. Via allerhande kamers -de meesten blijven voorlopig nog geheim- kom je tot bij de balzaal, waar de koning en z'n gevolg aan een rijkgevulde bankettafel zit. De karretjes walsen mee, muziek wordt live gespeeld door nikkelen ridders en de magische taferelen -fruit dat vanzelf groeit, snoep die door de zaal zweeft, een zelfschenkende karaf, dieren die te pas en te onpas tevoorschijn komen- volgen elkaar in sneltempo op.



'Heb je dát gezien?'

"De attractie is enigszins vergelijkbaar met Fata Morgana, Carnaval Festival en de Droomvlucht, maar véél mooier nog", zegt Vugts. "Het paleis zit vol met duizend-en-één details. Bedoeling is dat kinderen net als hun papa's, mama's en grootouders weer buitengaan met dat ene zinnetje 'heb je dát gezien?'. In deze attractie valt zoveel te ontdekken dat je na een tiental keer nog steeds nieuwe elementen ontdekt. Je 'kijkt' niet naar wat er gebeurt, in 'Symbolica' zit je middenin de actie. Een lust voor het oog en het oor." Als de verf droog is, mag u vanaf 1 juli op audiëntie.