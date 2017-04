1,4 miljoen euro uit Trevifontein gevist en aan goed doel geschonken

SPS

12/04/17 - 16u27 Bron: Belga

© epa.

Vorig jaar werd er zo'n 1,4 miljoen euro uit de Trevifontein in Rome gevist. Dat geld werd overgemaakt aan Caritas. De hulporganisatie bevestigt dat het 1,4 miljoen euro ontving.

De stille waters van de Trevifontein herbergen heel wat verborgen artefacten. Bij de jongste schoonmaak werden er zonnebrillen, beeltenissen van heiligen, hier en daar een vals gebit en een slordige 1,4 miljoen euro gevonden. Het geld ging integraal naar Caritas. De organisatie zal het geld gebruiken om onder andere gaarkeukens en slaapplaatsen voor minderbedeelden in te richten.



Het is een traditie dat bezoekers enkele muntjes in de Trevifontein gooien. Daardoor zouden ze naar de Eeuwige Stad gaan. Hoe meer muntjes je gooit, hoe meer geluk je zou hebben.