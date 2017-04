Overnemer voor Sheraton Brussel

Bewerkt door: mvdb

La Libre Belgique - L'Echo

Het Sheraton-hotel in Brussel heeft een overnemer gevonden. Dat schrijven La Libre Belgique en L'Echo op hun site. Het hotel moest eind vorig jaar de deuren sluiten na een failliet. De overnemer van het hotel aan het Rogierplein is Primecity Investment PLC, een van oorsprong Cypriotische vastgoedinvesteerder die zowat 8.800 kamers in 60 Duitse hotels in portefeuille heeft.