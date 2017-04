1 speeltuin op de 10 onveilig

bewerkt door: redactie

10/04/17 - 20u05 Bron: vtmnieuws.be

video Negen op de tien speeltuinen in ons land zijn veilig. Dat blijkt uit een grootschalige controle van de overheidsdienst Economie.

In de onveilige speeltuinen stonden bijvoorbeeld toestellen waarin kinderen gekneld kunnen raken, of speeltuigen met een te harde ondergrond. Maar dat is na de controle bijna overal aangepakt.



De FOD Economie bekeek in het hele land 751 speeltuinen. 80 daarvan waren niet in orde, ofwel één op de tien.



Deze vier problemen doken het vaakst op:

1. speeltuigen met een risico om gekneld in te raken

2. speeltuigen zonder zachte ondergrond

3. speeltuinen waar geen risicoanalyse van is gemaakt

4. speeltuinen die geen regelmatig nazicht hebben gekregen



Zeventig van de tachtig speeltuinen die bij de controle onveilig werden bevonden, zijn intussen helemaal in orde met de regels.